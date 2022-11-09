Сенсация (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Погибшего британского журналиста Джо Стромбела оплакивают его друзья и коллеги, но даже в чистилище Джо не покидают мысли о работе, ведь он только что узнал сенсационную новость об убийце, орудующем в Лондоне. Как же ему теперь сделать работу, которая требует столько беготни?



С помощью вполне живой Сондры Прански. Сондра – американская студентка, изучающая журналистику, приезжает к друзьям в Лондон. Во время выступления американского мага Сида Вотермана, Сондра видит и слышит Джо. Он рассказывает ей о сенсационной новости, которая станет величайшим репортажем в ее жизни, убеждая отправиться на ее поиски. Сондра бросается в погоню за сенсацией…

