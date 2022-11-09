Сенсация (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Погибшего британского журналиста Джо Стромбела оплакивают его друзья и коллеги, но даже в чистилище Джо не покидают мысли о работе, ведь он только что узнал сенсационную новость об убийце, орудующем в Лондоне. Как же ему теперь сделать работу, которая требует столько беготни?
С помощью вполне живой Сондры Прански. Сондра – американская студентка, изучающая журналистику, приезжает к друзьям в Лондон. Во время выступления американского мага Сида Вотермана, Сондра видит и слышит Джо. Он рассказывает ей о сенсационной новости, которая станет величайшим репортажем в ее жизни, убеждая отправиться на ее поиски. Сондра бросается в погоню за сенсацией…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Хью
Джекман
- Актриса
Ромола
Гарай
- Актёр
Иэн
Макшейн
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- Актёр
Вуди
Аллен
- МДАктёр
Мэтт
Дэй
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- ДДАктёр
Джим
Данк
- Актёр
Роберт
Баферст
- Сценарист
Вуди
Аллен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ГУПродюсер
Гарет
Уайли
- НКПродюсер
Ники
Кентиш Барнс
- ЧХПродюсер
Чарльз
Х. Джофф
- НПХудожник
Ник
Палмер
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- РАОператор
Реми
Адефаразин