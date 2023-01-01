Великая Афродита (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Спортивный журналист Ленни женат на владелице картинной галереи. Они хотят завести ребенка, но у чрезмерно деловитой героини «нет времени на беременность», и они усыновляют новорожденного мальчика. Уже в раннем возрасте мальчик проявляет удивительные способности, так что приемный папа даже отдает его в школу для вундеркиндов.



Великая Афродита смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.