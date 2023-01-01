Великая Афродита
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Великая Афродита

Великая Афродита (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

7.11995, Mighty Aphrodite
Фэнтези, Комедии91 мин18+

Сюжет

Спортивный журналист Ленни женат на владелице картинной галереи. Они хотят завести ребенка, но у чрезмерно деловитой героини «нет времени на беременность», и они усыновляют новорожденного мальчика. Уже в раннем возрасте мальчик проявляет удивительные способности, так что приемный папа даже отдает его в школу для вундеркиндов.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великая Афродита»

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