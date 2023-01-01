Великая Афродита (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно
7.11995, Mighty Aphrodite
Фэнтези, Комедии91 мин18+
Сюжет
Спортивный журналист Ленни женат на владелице картинной галереи. Они хотят завести ребенка, но у чрезмерно деловитой героини «нет времени на беременность», и они усыновляют новорожденного мальчика. Уже в раннем возрасте мальчик проявляет удивительные способности, так что приемный папа даже отдает его в школу для вундеркиндов.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актриса
Мира
Сорвино
- Актёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- КБАктриса
Клэр
Блум
- ОДАктриса
Олимпия
Дукакис
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- ДОАктёр
Дэвид
Огден Стайерз
- ДУАктёр
Джек
Уорден
- Актёр
Питер
Уэллер
- Сценарист
Вуди
Аллен
- РГПродюсер
Роберт
Гринхат
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ДБПродюсер
Дж.Е.
Бюкейр
- ДДПродюсер
Джин
Думэниен
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- КДОператор
Карло
Ди Пальма