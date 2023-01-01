Биография

Питер Уэллер — американский актер и режиссер. Номинант на премию «Оскар». Родился в Стивенс Пойнте 24 июня 1947 года. В детстве много путешествовал с отцом, поэтому успел поучиться в Германии. После школы окончил Университет Северного Техаса и Американскую академию драматического искусства. Получив степень бакалавра, сыграл ведущую роль в постановке «Палки и кости» на Бродвее, а позже повторил свой успех в Лондоне. Входил в группу актерской студии под руководством Ли Страсберга. Сегодня фильмография Питера Уэллера насчитывает более 135 работ. Актера можно встретить в картинах «Робокоп», «Стартрек: Возмездие», «Башня перворожденного», «Пожиратель грехов», «Великая Афродита», а также в сериалах «Дефективный детектив», «Декстер», «Лонгмайр», «Кроличья нора».