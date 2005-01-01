Матч Поинт (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Драматический триллер Вуди Аллена о запретном романе между тренером по теннису и американской актрисой — со Скарлетт Йоханссон, Джонатаном Ризом Майерсом и отсылками к Достоевскому. Крис Уилтон когда-то мечтал о карьере профессионального теннисиста, но со временем понял, что слава ему не светит. Вместо этого он устраивается тренером в британский спортивный клуб, где знакомится со своей будущей женой Хлоей, ее братом, богатым наследником крупного бизнеса Мэттью, и его невестой, американской актрисой Нолой. Брак с Хлоей позволяет Крису попасть в высшее английское общество, но всепоглощающая страсть к Ноле никак не дает ему покоя. В конце концов она приведет к трагическим последствиям для обоих.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Мэттью
Гуд
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- Актёр
Юэн
Бремнер
- ДНАктёр
Джеймс
Несбитт
- РПАктёр
Руперт
Пенри-Джонс
- МТАктриса
Маргарет
Тайзэк
- Сценарист
Вуди
Аллен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ЛДПродюсер
Люси
Дарвин
- ГУПродюсер
Гарет
Уайли
- НКПродюсер
Ники
Кентиш Барнс
- ЖСХудожник
Жан
Спожински
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- РАОператор
Реми
Адефаразин