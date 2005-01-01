Матч Поинт (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Драматический триллер Вуди Аллена о запретном романе между тренером по теннису и американской актрисой — со Скарлетт Йоханссон, Джонатаном Ризом Майерсом и отсылками к Достоевскому. Крис Уилтон когда-то мечтал о карьере профессионального теннисиста, но со временем понял, что слава ему не светит. Вместо этого он устраивается тренером в британский спортивный клуб, где знакомится со своей будущей женой Хлоей, ее братом, богатым наследником крупного бизнеса Мэттью, и его невестой, американской актрисой Нолой. Брак с Хлоей позволяет Крису попасть в высшее английское общество, но всепоглощающая страсть к Ноле никак не дает ему покоя. В конце концов она приведет к трагическим последствиям для обоих.







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