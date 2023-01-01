Разбирая Гарри (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно
7.51997, Deconstructing Harry
Комедии91 мин18+
Сюжет
Невротик Гарри Блок - удачливый писатель, потративший весь аванс на новую книгу, которую никак не может начать. К тому же, он должен решить очередную проблему в своих запутанных отношениях с многочисленными женщинами и друзьями - кого взять с собой на вручение ему литературной премии.
Нынешняя его подруга выходит замуж за его приятеля. У другого знакомого - сердечный приступ. Бывшая жена - психиатр не разрешает взять их сына. В конце концов Гарри приглашает проститутку, с помощью которой похищает собственного сына.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Вуди
Аллен
- Актриса
Джуди
Дэвис
- Актриса
Элизабет
Шу
- Актёр
Боб
Балабан
- ХГАктриса
Хазелль
Гудман
- Актёр
Тоби
Магуайр
- БКАктёр
Билли
Кристал
- Актриса
Деми
Мур
- Актриса
Эми
Ирвинг
- Актёр
Робин
Уильямс
- Сценарист
Вуди
Аллен
- ДДПродюсер
Джин
Думэниен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ДБПродюсер
Дж.Е.
Бюкейр
- РБПродюсер
Ричард
Брик
- СБХудожница
Сьюзи
Бензингер
- СКХудожница
Сьюзэн
Кауфман
- ИОХудожница
Илэйн
О’Доннелл
- КДОператор
Карло
Ди Пальма