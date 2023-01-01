Разбирая Гарри
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Разбирая Гарри

Разбирая Гарри (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

7.51997, Deconstructing Harry
Комедии91 мин18+

Сюжет

Невротик Гарри Блок - удачливый писатель, потративший весь аванс на новую книгу, которую никак не может начать. К тому же, он должен решить очередную проблему в своих запутанных отношениях с многочисленными женщинами и друзьями - кого взять с собой на вручение ему литературной премии.

Нынешняя его подруга выходит замуж за его приятеля. У другого знакомого - сердечный приступ. Бывшая жена - психиатр не разрешает взять их сына. В конце концов Гарри приглашает проститутку, с помощью которой похищает собственного сына.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разбирая Гарри»

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