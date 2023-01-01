Биография

Американский актер Робин Уильямс обладал редким талантом, благодаря которому ему были по плечу разноплановые роли. Начав карьеру в качестве стендап-комика, Уильямс переключился на роли в комедиях, а затем заслужил высокие похвалы критиков за свои работы в драматических фильмах. Робин Уильямс родился в состоятельной семье. Родители были заняты своими карьерами и почти не обращали внимания на малыша. Преодолеть застенчивость Уильямсу помогли занятия в драматическом кружке. После окончания школы он поступил в Джульярд, где изучал актерское мастерство, параллельно выступая со стендап-монологами в барах и клубах. Вскоре Уильямс бросил Джульярд и полностью посвятил себя стендапу. В семидесятые его популярность в качестве комика росла. Он начал появляться в кино и на телевидении. В 1986 году он стал ведущим церемонии вручения «Оскаров». Среди фильмов Робина Уильямса встречались как комедии, так и драмы. Фильм «Доброе утро, Вьетнам» окончательно закрепил за ним статус «звезды». Актер никогда не останавливался на достигнутом. Его самыми запоминающимися работами стали роли в фильмах «Общество умерших поэтов» и «Умница Уилл Хантинг» – обе драматические. Последняя принесла ему «Оскар». Робин Уильямс ушел из жизни в 2014 году после борьбы с депрессией.