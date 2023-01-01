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Робин Уильямс
Робин Уильямс

Робин Уильямс

Robin Williams

Карьера
Актёр
Дата рождения
21 июля 1951 г. (63 года)
Дата смерти
11 августа 2014 г.

Биография

Американский актер Робин Уильямс обладал редким талантом, благодаря которому ему были по плечу разноплановые роли. Начав карьеру в качестве стендап-комика, Уильямс переключился на роли в комедиях, а затем заслужил высокие похвалы критиков за свои работы в драматических фильмах. Робин Уильямс родился в состоятельной семье. Родители были заняты своими карьерами и почти не обращали внимания на малыша. Преодолеть застенчивость Уильямсу помогли занятия в драматическом кружке. После окончания школы он поступил в Джульярд, где изучал актерское мастерство, параллельно выступая со стендап-монологами в барах и клубах. Вскоре Уильямс бросил Джульярд и полностью посвятил себя стендапу. В семидесятые его популярность в качестве комика росла. Он начал появляться в кино и на телевидении. В 1986 году он стал ведущим церемонии вручения «Оскаров». Среди фильмов Робина Уильямса встречались как комедии, так и драмы. Фильм «Доброе утро, Вьетнам» окончательно закрепил за ним статус «звезды». Актер никогда не останавливался на достигнутом. Его самыми запоминающимися работами стали роли в фильмах «Общество умерших поэтов» и «Умница Уилл Хантинг» – обе драматические. Последняя принесла ему «Оскар». Робин Уильямс ушел из жизни в 2014 году после борьбы с депрессией.

Фильмография

Актёр