Робин Уильямс: Загляни в мою душу
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Робин Уильямс: Загляни в мою душу

Робин Уильямс: Загляни в мою душу (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Robin Williams: Come Inside My Mind
Документальный, Комедия110 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Используя богатый, ранее недоступный архив, авторы документального фильма рассказывают о жизни и карьере Робина Уильямса. Зритель увидит, какой путь прошел одаренный комик, и узнают, какая боль скрывалась за той маской, которую Уильямс надевал во время выступлений или на съемочной площадке. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робин Уильямс: Загляни в мою душу»