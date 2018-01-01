Робин Уильямс: Загляни в мою душу (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.02018, Robin Williams: Come Inside My Mind
Документальный, Комедия110 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Используя богатый, ранее недоступный архив, авторы документального фильма рассказывают о жизни и карьере Робина Уильямса. Зритель увидит, какой путь прошел одаренный комик, и узнают, какая боль скрывалась за той маской, которую Уильямс надевал во время выступлений или на съемочной площадке. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
КачествоFull HD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- МЗРежиссёр
Марина
Зинович
- Актёр
Робин
Уильямс
- СААктёр
Стив
Аллен
- Актёр
Роберт
Олтмен
- РБАктриса
Розанна
Барр
- ДБАктёр
Джон
Белуши
- Актёр
Льюис
Блэк
- ЭБАктриса
Элейн
Бузлер
- ККАктриса
Кейт
Кэпшоу
- ДКАктёр
Дрю
Кэри
- ДКАктёр
Джордж
Карлин
- МРАктёр
Марк
Расмуссен
- СУАктёр
Стэн
Уилсон
- ДХАктёр
Джон
Хаусмен
- ВВАктриса
Валери
Веларди
- ДЛАктёр
Дэвид
Леттерман
- БТАктёр
Беннетт
Трэймер
- АГПродюсер
Алекс
Гибни
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- НХОператор
Ник
Хиггинс
- АДКомпозитор
Адам
Дорн