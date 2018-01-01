Биография

Роберт Олтмен – выдающийся режиссер кино, сценарист и продюсер, родился в американском штате Миссури в 1925 году. Является единственным в США обладателем сразу 3-х престижных наград «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой медведь» и «Золотой лев». Роберт появился на свет в Канзас-Сити в обеспеченной семье. Его родители были католиками и пытались привить свои религиозные взгляды и сыну. Мальчик учился в иезуитских школах, окончил военную академию. Был призван в ряды армии США, участвовал в качестве пилота в боевых действиях в Индонезии во время Второй мировой войны. Затем получил профессию инженера в университете родного штата. В свободное время Олтмен писал романы. В 1948 году по мотивам его произведения был снят первый фильм. Вдохновленный успехом Роберт устремился в американскую столицу, пытаясь реализовать себя как сценарист. Но вскоре вернулся в родной город и стал снимать документальные ленты. В большое кино Олтмен пришел уже в зрелом возрасте. Фильм Олтмена «Военно-полевой госпиталь», снятый в жанре черной комедии, в одночасье сделал режиссера суперпопулярным. Не менее успешными были его следующие проекты: историческая кинолента «Маккейб и миссис Миллер», картина о музыкальном мире «Нэшвилл». Все три работы вошли в число наиболее значимых американских фильмов. Олтмен пробовал себя в самых разных жанрах, не переставая удивлять публику. В начале 80-х режиссер покинул Новый Голливуд, работал на Бродвее и в Европе. Позднее переехал в Париж. В 90-е годы режиссер снял биографическую киноленту «Винсент и Тео», посвященную великому Ван Гогу. Фильм Олтмена «Короткие истории» принес автору престижную награду Венецианского кинофестиваля. В начале 2000-х на экраны вышла историческая картина «Госфорд-парк» со звездным актерским составом, получившая «Оскар» за лучший сценарий. Последним фильмом выдающегося режиссера стала картина «Компаньоны», показанная широкой публике в 2006 году. Незадолго до своего ухода из жизни Олтмен получил долгожданного «Оскара».