Биография

Кейт Кэпшоу — американская актриса, художник и продюсер. Родилась в Форт-Уорте 3 ноября 1953 года. Окончила университет в штате Миссури и работала учительницей. Обзавелась собственной семьей, но в итоге развелась и отправилась в Нью-Йорк, чтобы учиться актерскому мастерству и вокалу. Начала сниматься в телерекламе и вскоре получила первую роль. Успех пришел после съемок в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» с Харрисоном Фордом. Но в 1990-х годах она уделяла своей кинокарьере все меньше внимания, а в 2000-х и вовсе перестала сниматься. Сейчас она больше известна как супруга режиссера Стивена Спилберга. Кейт Кэпшоу сыграла в картинах «Меткий и мертвый», «Черный дождь» с Майклом Дугласом, «Любовный роман» с Уорреном Битти, «Лоскутное одеяло» с Вайноной Райдер, «Правое дело» с Шоном Коннери, «Саранча» с Винсом Воном, «Девочки в большом городе» с Мией Фэрроу. Также актриса продюсировала фильм «Любовное послание».