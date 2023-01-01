Биография

Эми Ирвинг — американская актриса и продюсер. Лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус» и премии Гильдии актеров. Родилась в Пало-Альто 10 сентября 1953 года. Родилась в творческой семье — ее мать была известной актрисой, а отец — режиссером. Обучалась в Профессиональной детской школе в Манхеттене. Поступила в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства и еще во время обучения начала активно принимать участие в спектаклях и мюзиклах. Сотрудничала с Лос-Анджелесским свободным шекспировским театром, а также с Сиэттлским репертуарным театром. Первой работой в кино Эми Ирвинг стала многосерийная драма «Новобранцы», в которой она исполнила второстепенную роль. Широкую популярность и известность принес триллер «Не в себе», в котором она исполнила одну из главных ролей. Всего в фильмографии актрисы более 80 работ. Она снималась в таких известных фильмах и сериалах, как «Хорошая жена», «Доктор Хаус», «Адам», «Закон и порядок. Специальный корпус», также была продюсером картин «Увлекшийся» и Citizen Steve.