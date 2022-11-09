Мелкие мошенники (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Мойщик посуды по профессии, а в душе аферист и мелкий воришка Рэй задумывает невероятную авантюру. Вместе с женой Фрэнсис и компанией таких же, как он сам, «деловых людей» он решается прокопать подземный тоннель и ограбить банк.



Для прикрытия этой операции Рэй с женой открывают сначала пиццерию, а затем булочную на той же улице, где расположен банк. И пока Рэй с друзьями выдают на-гора породу, прорывая тоннель, его жена с успехом осваивает новый бизнес. А когда замысловатое ограбление оказывается на грани срыва, судьба преподносит незадачливым мошенникам неожиданный сюрприз…

