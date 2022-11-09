Мелкие мошенники (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
7.92000, Small Time Crooks
Комедия, Криминал90 мин12+
О фильме
Мойщик посуды по профессии, а в душе аферист и мелкий воришка Рэй задумывает невероятную авантюру. Вместе с женой Фрэнсис и компанией таких же, как он сам, «деловых людей» он решается прокопать подземный тоннель и ограбить банк.
Для прикрытия этой операции Рэй с женой открывают сначала пиццерию, а затем булочную на той же улице, где расположен банк. И пока Рэй с друзьями выдают на-гора породу, прорывая тоннель, его жена с успехом осваивает новый бизнес. А когда замысловатое ограбление оказывается на грани срыва, судьба преподносит незадачливым мошенникам неожиданный сюрприз…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Вуди
Аллен
- ТУАктриса
Трейси
Ульман
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- ТДАктёр
Тони
Дарроу
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Джон
Ловиц
- ЛХАктёр
Лоуренс
Ховард Леви
- ДБАктриса
Дайан
Брэдли
- КФАктриса
Кристал
Филд
- КСАктриса
Кэролин
Саксон
- Сценарист
Вуди
Аллен
- ДДПродюсер
Джин
Думэниен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ДБПродюсер
Дж.Е.
Бюкейр
- ЧХПродюсер
Чарльз
Х. Джофф