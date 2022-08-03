Магия лунного света (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.52014, Magic in the Moonlight
Драма, Мелодрама93 мин18+
О фильме
1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный Берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
