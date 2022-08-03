Магия лунного света
Wink
Фильмы
Магия лунного света

Магия лунного света (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.52014, Magic in the Moonlight
Драма, Мелодрама93 мин18+

О фильме

1928 год. Выдающийся иллюзионист по просьбе своего друга и коллеги приезжает на Лазурный Берег разоблачить молодую привлекательную шарлатанку, якобы умеющую вызывать духов умерших. Она очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Магия лунного света»