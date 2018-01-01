Wink
Фильмы
Магия лунного света
Актёры и съёмочная группа фильма «Магия лунного света»

Актёры и съёмочная группа фильма «Магия лунного света»

Режиссёры

Вуди Аллен

Вуди Аллен

Woody Allen
Режиссёр

Актёры

Колин Фёрт

Колин Фёрт

Colin Firth
АктёрStanley
Эмма Стоун

Эмма Стоун

Emma Stone
АктрисаSophie
Айлин Аткинс

Айлин Аткинс

Eileen Atkins
АктрисаAunt Vanessa
Марша Гей Харден

Марша Гей Харден

Marcia Gay Harden
АктрисаMrs. Baker
Хеймиш Линклейтер

Хеймиш Линклейтер

Hamish Linklater
АктёрBrice Catledge
Саймон Макберни

Саймон Макберни

Simon McBurney
АктёрHoward Burkan
Джеки Уивер

Джеки Уивер

Jacki Weaver
АктрисаGrace Catledge
Эрика Лирсен

Эрика Лирсен

Erica Leerhsen
АктрисаCaroline
Катрин МакКормак

Катрин МакКормак

Catherine McCormack
АктрисаOlivia
Джереми Шамос

Джереми Шамос

Jeremy Shamos
АктёрGeorge

Сценаристы

Вуди Аллен

Вуди Аллен

Woody Allen
Сценарист

Продюсеры

Летти Аронсон

Летти Аронсон

Letty Aronson
Продюсер
Стивен Тененбаум

Стивен Тененбаум

Stephen Tenenbaum
Продюсер
Рафаэль Бенолье

Рафаэль Бенолье

Raphaël Benoliel
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Тарадайкин

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Надежда Подъяпольская

Надежда Подъяпольская

Актриса дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа

Художники

Соня Гранде

Соня Гранде

Sonia Grande
Художница
Джилл Азис

Джилл Азис

Jille Azis
Художница

Операторы

Дариус Хонджи

Дариус Хонджи

Darius Khondji
Оператор