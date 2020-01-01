7.82020, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait
Драмы, Мелодрамы117 мин18+
Что мы говорим, что мы делаем (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Беременная Дафна проводит отпуск в деревне и ждёт, когда к ней присоединится её парень Франсуа. Девушка знакомится с Максимом, двоюродным братом Франсуа, и постепенно их доверительные отношения перерастают в роман.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb