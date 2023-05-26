6.82022, Un año, una noche
Драма125 мин18+
Роковая ночь в Париже (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Франко-испанская драма по книге Рамона Гонсалеса о теракте в парижском театре «Батаклан» с Ноэми Мерлан в главной роли. Приз экуменического жюри Каннского кинофестиваля. Влюбленные Селин и Рамон наслаждаются жизнью, Парижем и друг другом, но 13 ноября 2015 года их беззаботному веселью приходит конец. Пара оказывается в гуще событий во время теракта на концерте в театре «Батаклан». Героям удается выжить, но память о том, как на их глазах расстреливали людей, надолго остается с ними. Селин пытается отстраниться от травматичного опыта, Рамон, напротив, открыто проживает свою боль. Из-за такой разницы в реакциях партнеры не могут полноценно поддержать друг друга, и их отношения оказываются на грани разрыва.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
