Биография

Фран Араухо — испанский продюсер, сценарист и режиссер. Обладатель премий Mestre Mateo, Iris Award, Gaudí Award, Directors' Week Award, CinEuphoria и ASECAN Award. Будущий кинодеятель начал свою карьеру в 2002 году в качестве сценариста сериала «Журналисты». Также писал для проектов «Прости за любовь», «Следующая кожа», «Между двумя водами». В работе над фильмом «Молния» исполнил сразу две роли — сценариста и режиссера. Продюсерскую деятельность Фран Араухо начал в 2017 году с сериалов «Зона» и «Испанский стыд». В последующие годы работал на таких проектах, как «Феликс», «Гиганты», «Смотри, что ты наделал», «Завтрашний день», «Гори Мадрид», «В камере смертников», «Влечение». В 2022 году вышел новый сериал, который продюсировал кинодеятель, — триллер «Не стоило лгать».