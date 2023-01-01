Иерро
Wink
Сериалы
Иерро
8.52019, Hierro 2 сезона
Триллер, Криминал18+
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Иерро (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

После землетрясения на острове Иерро находят труп молодого человека. Все жители уверены, что это сделал предприниматель Диас. Однако судья Кандела решает оставить мужчину на свободе, пока его виновность не будет доказана.

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Страна
Испания, Франция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Иерро»