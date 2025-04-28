8.62019, Hierro
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Иерро (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
После землетрясения на острове Иерро находят труп молодого человека. Все жители уверены, что это сделал предприниматель Диас. Однако судья Кандела решает оставить мужчину на свободе, пока его виновность не будет доказана.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ХКРежиссёр
Хорхе
Койра
- КПАктриса
Кандела
Пенья
- ДГАктёр
Дарио
Грандинетти
- КТАктриса
Кимберли
Телл
- МЭАктёр
Майкол
Эрнандес
- НТАктёр
Норберто
Трухильо Б.
- ХРАктёр
Хоче
Рубио
- ВААктёр
Висенте
Айала
- ЯГАктриса
Яиса
Гимаре
- АБСценарист
Альфонсо
Бланко
- АМСценарист
Альберто
Марини
- Сценарист
Фран
Араухо
- ПКСценарист
Пепе
Койра
- ККСценарист
Корал
Круз
- КПСценарист
Карлос
Портела
- ЭРСценарист
Элихио
Р. Монтеро
- АБПродюсер
Альфонсо
Бланко
- ИКПродюсер
Исмаэль
Кальеха
- ХКМонтажёр
Хорхе
Койра
- ДТМонтажёр
Диана
Тоуседо
- ХГМонтажёр
Хуан
Галиньянес
- ХЛОператор
Хосе
Луис Берналь
- КФКомпозитор
Ксавьер
Фонт