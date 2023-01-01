Иерро. Сезон 2
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Иерро
2-й сезон

Иерро (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

8.52019, Hierro 6 серий
Триллер, Криминал18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

После землетрясения на острове Иерро находят труп молодого человека. Все жители уверены, что это сделал предприниматель Диас. Однако судья Кандела решает оставить мужчину на свободе, пока его виновность не будет доказана.

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Страна
Испания, Франция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Иерро»