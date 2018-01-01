Сердцеед (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Бравый капитан Невиль в 1809 году уходит воевать с австрийцами и обещает своей дражайшей невесте Полин отправлять письма с фронта. Время идет, а от любимого – ни строчки. Чтобы приободрить Полин, ее сестра Элизабет начинает присылать от имени Невиля красочные истории невероятных подвигов.



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