Сердцеед
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Сердцеед

Сердцеед (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Le retour du héros
Комедии, Исторические86 мин18+
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Сюжет

Бравый капитан Невиль в 1809 году уходит воевать с австрийцами и обещает своей дражайшей невесте Полин отправлять письма с фронта. Время идет, а от любимого – ни строчки. Чтобы приободрить Полин, ее сестра Элизабет начинает присылать от имени Невиля красочные истории невероятных подвигов.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердцеед»

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