Сердцеед (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.52018, Le retour du héros
Комедии, Исторические86 мин18+
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Сюжет
Бравый капитан Невиль в 1809 году уходит воевать с австрийцами и обещает своей дражайшей невесте Полин отправлять письма с фронта. Время идет, а от любимого – ни строчки. Чтобы приободрить Полин, ее сестра Элизабет начинает присылать от имени Невиля красочные истории невероятных подвигов.
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Информация
СтранаБельгия, Франция
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Исторические, Мелодрамы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЛТРежиссёр
Лоран
Тирар
- Актёр
Жан
Дюжарден
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- Актриса
Ноэми
Мерлан
- КМАктёр
Кристоф
Монтене
- ЭБАктриса
Эвелин
Бюиль
- КБАктёр
Кристиан
Бюжо
- ФААктёр
Федор
Аткин
- ФГАктриса
Фабьен
Галула
- ЛБАктёр
Лоран
Бато
- ЖЛАктёр
Жан-Мишель
Лами
- ЛТСценар�ист
Лоран
Тирар
- ГВСценарист
Грегуар
Виньерон
- МДПродюсер
Марк
Дюжарден
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ПЛХудожник
Пьер-Жан
Ларрок
- ГШОператор
Гийом
Шиффман
- МЛКомпозитор
Матьё
Ламболи