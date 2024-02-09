Этот фильм пока недоступен
Шопоголики (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Двое погрязших в долгах мужчин попадают в компанию к экоактивистам, меняющим их представление о жизни. Вдохновляющая комедия «Шопоголики» от дуэта режиссеров «1+1».
Работник аэропорта Альбер приторговывает конфискованными таможней вещами, но ему все равно не хватает денег даже на жилье, так что ночует он прямо там. Бруно влез в долги и накупил роскошных предметов, чтобы порадовать жену, но она все равно его бросила. Привлеченные обещанием бесплатного алкоголя и закусок, друзья попадают на встречу экоактивистов. Пользуясь случаем, они решают подзаработать, продавая ненужные вещи, которые люди передают их новым товарищам. Однако со временем Альберт понимает, что по уши влюбился в активистку со странным прозвищем Кактус.
Проникнутся ли герои идеей осознанного потребления, расскажут «Шопоголики» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
- ОНРежиссёр
Оливье
Накаш
- ЭТРежиссёр
Эрик
Толедано
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- Актёр
Джонатан
Коэн
- Актриса
Ноэми
Мерлан
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- ГЛАктёр
Грегуар
Лепренс-Ренге
- ЛБАктриса
Луана
Байрами
- СБАктриса
Сандрин
Брияр
- УКАктёр
Уссама
Кеддан
- ДЛАктриса
Даниель
Лебрюн
- АРАктриса
Александра
Рот
- ОНСценарист
Оливье
Накаш
- ЭТСценарист
Эрик
Толедано
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- ЭРПродюсер
Эрве
Руэ
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров