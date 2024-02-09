Шопоголики (фильм, 2023) смотреть онлайн

Шопоголики
Шопоголики
6.62023, Une année difficile
Комедия114 мин18+
Два парня с нездоровой страстью к покупкам попадают в компанию экоактивистов. Комедия от режиссеров «1+1»

О фильме

Двое погрязших в долгах мужчин попадают в компанию к экоактивистам, меняющим их представление о жизни. Вдохновляющая комедия «Шопоголики» от дуэта режиссеров «1+1».

Работник аэропорта Альбер приторговывает конфискованными таможней вещами, но ему все равно не хватает денег даже на жилье, так что ночует он прямо там. Бруно влез в долги и накупил роскошных предметов, чтобы порадовать жену, но она все равно его бросила. Привлеченные обещанием бесплатного алкоголя и закусок, друзья попадают на встречу экоактивистов. Пользуясь случаем, они решают подзаработать, продавая ненужные вещи, которые люди передают их новым товарищам. Однако со временем Альберт понимает, что по уши влюбился в активистку со странным прозвищем Кактус.

Проникнутся ли герои идеей осознанного потребления, расскажут «Шопоголики» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

