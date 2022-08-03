Этот неловкий момент
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Этот неловкий момент

Фильм Этот неловкий момент (2015)

8.32015, Un moment d'égarement
Мелодрама, Комедия101 мин18+

О фильме

Два закадычных друга со своими дочерьми проводят отпуск на Корсике, где на солнечных пляжах в 42-летнего отца семейства влюбляется соблазнительная 18-летняя красотка. Все бы ничего, да только прелестная девушка является дочерью лучшего друга – строгого отца, грозящего пристрелить любого, кто подойдет ближе, чем на шаг, к обожаемой малышке.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Этот неловкий момент»