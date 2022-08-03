Фильм Этот неловкий момент (2015)
8.32015, Un moment d'égarement
Мелодрама, Комедия101 мин18+
О фильме
Два закадычных друга со своими дочерьми проводят отпуск на Корсике, где на солнечных пляжах в 42-летнего отца семейства влюбляется соблазнительная 18-летняя красотка. Все бы ничего, да только прелестная девушка является дочерью лучшего друга – строгого отца, грозящего пристрелить любого, кто подойдет ближе, чем на шаг, к обожаемой малышке.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Жан-Франсуа
Рише
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Франсуа
Клюзе
- ЛЛАктриса
Лола
Ле Ланн
- АИАктриса
Алис
Исааз
- ЛМАктёр
Лука
Мельява
- Актриса
Ноэми
Мерлан
- РААктёр
Ромейн
Апельбаум
- ФНАктёр
Филипп
Наон
- ФБАктёр
Франсуа
Бергуан
- АЭАктриса
Аннелиз
Эсме
- КБСценарист
Клод
Берри
- Сценарист
Жан-Франсуа
Рише
- ЛАСценарист
Лиза
Азуэлос
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ДДПродюсер
Дэниэл
Делюм
- ДЭПродюсер
Диана
Элбаум
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- ХЛХудожница
Хайят
Лушпински
- РГОператор
Роберт
Ганц
- ПМОператор
Паскаль
Марти
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби