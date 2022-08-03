Фильм Этот неловкий момент (2015)

Два закадычных друга со своими дочерьми проводят отпуск на Корсике, где на солнечных пляжах в 42-летнего отца семейства влюбляется соблазнительная 18-летняя красотка. Все бы ничего, да только прелестная девушка является дочерью лучшего друга – строгого отца, грозящего пристрелить любого, кто подойдет ближе, чем на шаг, к обожаемой малышке.

