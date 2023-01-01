Биография

Франсуа Клюзе — выдающийся французский актер, известный по многочисленным ролям в драматических и комедийных фильмах. На протяжении своей карьеры он неоднократно номинировался на престижные кинопремии, включая «Сезар», Европейскую киноакадемию и Étoiles d’or du cinéma français. В 2007 году он получил премию «Сезар» за роль в триллере «Не говори никому», а фильм «1+1» принес ему международное признание и номинации на премии Европейской киноакадемии и «Сезар». Родился в Париже 21 сентября 1955 года. Франсуа Клюзе с юных лет проявлял интерес к актерству и, бросив лицей, поступил на актерские курсы. Свою первую значимую роль Франсуа Клюзе сыграл в фильме «Коктейль Молотова» в 1980 году, а вскоре начал плодотворное сотрудничество с известным режиссером Клодом Шабролем. В 1982 году он снялся в его картине «Призраки шляпника», которая стала одной из важных вех в его карьере. В 1990-е годы Клюзе попробовал свои силы в Голливуде, снявшись в фильмах «Высокая мода» и «Французский поцелуй». Его работа в фильме «Ученики» принесла актеру успех у широкой публики. В начале 2000-х годов активно снимался в комедийных фильмах, таких как «Бутик», «Кто грохнул Памелу?» и «Дженис и Джон». С 2006 года карьера Клюзе вновь на взлете: за роль в триллере «Не говори никому» он получил премию «Сезар» за лучшую мужскую роль. В 2011 году он исполнил главную роль в драме «1+1», которая стала мировым хитом. Впоследствии он продолжал сниматься в успешных фильмах, таких как «Сельский врач» и «Как прогулять школу с пользой».