Как прогулять школу с пользой (фильм, 2017) смотреть онлайн

Осиротевший в Первую мировую войну мальчик оказывается под опекой лесничего и его жены — история взросления от режиссера фильмов «Расправь крылья» и «Белль и Себастьян». На полях сражений Первой мировой войны многие потеряли родных — среди них и Поль, чей отец погиб на фронте. Мать Поля умерла еще при родах, и теперь ему грозит приют. К счастью, мальчика забирает мадам Селестина Борель, представившаяся его дальней родственницей. Оказавшись на небольшой ферме, где Селестина живет со своим супругом-лесником, Поль знакомится с новой для себя жизнью. Однажды, исследуя территорию имения, которым владеет граф-вдовец де ла Френе, мальчик встречает браконьера Тотоша, который совершенно не уважает частную собственность. Лесник Борель его недолюбливает, тогда как граф делает вид, что не замечает его вылазок. Познакомившись с Тотошем поближе, Поль убеждает браконьера взять его в ученики.



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