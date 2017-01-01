Как прогулять школу с пользой (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Осиротевший в Первую мировую войну мальчик оказывается под опекой лесничего и его жены — история взросления от режиссера фильмов «Расправь крылья» и «Белль и Себастьян». На полях сражений Первой мировой войны многие потеряли родных — среди них и Поль, чей отец погиб на фронте. Мать Поля умерла еще при родах, и теперь ему грозит приют. К счастью, мальчика забирает мадам Селестина Борель, представившаяся его дальней родственницей. Оказавшись на небольшой ферме, где Селестина живет со своим супругом-лесником, Поль знакомится с новой для себя жизнью. Однажды, исследуя территорию имения, которым владеет граф-вдовец де ла Френе, мальчик встречает браконьера Тотоша, который совершенно не уважает частную собственность. Лесник Борель его недолюбливает, тогда как граф делает вид, что не замечает его вылазок. Познакомившись с Тотошем поближе, Поль убеждает браконьера взять его в ученики.
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СтранаФранция
ЖанрКомедии, Семейные, Кино для детей, Драмы
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
- НВРежиссёр
Николя
Ванье
- Актёр
Франсуа
Клюзе
- ЖСАктёр
Жан
Скандель
- ЭЭАктёр
Эрик
Элмоснино
- ФБАктёр
Франсуа
Берлеан
- ВКАктриса
Валери
Карсенти
- ТДАктёр
Томас
Дюран
- ИКАктриса
Илона
Кабрера
- ФСАктёр
Фредерик
Сорель
- УКАктёр
Урбен
Канселье
- МЮАктриса
Мюриэлль
Юэ де Онэ
- ЖТСценарист
Жером
Тоннер
- НВСценарист
Николя
Ванье
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- МВПродюсер
Матье
Вартер
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ААКомпозитор
Арман
Амар