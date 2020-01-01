Поли (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и Поли отправляются в бега, а в погоню за ними — встревоженный директор цирка Бранкалу и таинственный незнакомец по имени Виктор. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение, и друг без друга им никак не справиться.
Поли смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- НВРежиссёр
Николя
Ванье
- ЭдАктриса
Элиза
де Ламбер
- ЖГАктриса
Жюли
Гайе
- ПТАктёр
Патрик
Тимси
- Актёр
Франсуа
Клюзе
- ОКАктёр
Ориан
Кастано
- ЙДАктёр
Йоан
Друэн
- КЮАктёр
Клеман
Юо
- КПАктриса
Калли
Писсон
- ДКАктриса
Джейд
Коломбе
- ГДАктёр
Габен
Дидье
- НВСценарист
Николя
Ванье
- ЖТСценарист
Жером
Тоннер
- МДСценарист
Максим
Джиффард
- СОСценарист
Сесиль
Обри
- ИДПродюсер
Ив
Дарондо
- ЗОАктриса дубляжа
Злата
Осипова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- ЭКХудожница
Элоди
Кано
- КГОператор
Кристоф
Грейо