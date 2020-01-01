Поли
Wink
Детям
Поли
9.02020, Poly
Семейные98 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Поли (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и Поли отправляются в бега, а в погоню за ними — встревоженный директор цирка Бранкалу и таинственный незнакомец по имени Виктор. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение, и друг без друга им никак не справиться.

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Семейные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поли»