Колесо чудес (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Кейт Уинслет, Джуно Темпл и Джастин Тимберлейк в драме классика американского кино Вуди Аллена. 1950-е. На фоне волшебных пейзажей Кони-Айленда разворачивается история страсти, отчаяния и предательства…
Когда-то Джинни мечтала выступать на сцене, но большие надежды не оправ�дались, и теперь она работает официанткой в рыбном ресторане. Хоть они с мужем, оператором карусели Хампти, и живут в самом центре парка развлечений, веселья в их жизни мало. Тихое уныние постепенно затягивает Джинни в свою безрадостную пучину, и роман с будущим драматургом Микки, подрабатывающим смотрителем на пляже, становится для нее глотком свежего воздуха. В это же время к Хампти приезжает дочь от первого брака Каролина, которой угрожает смертельная опасность. Следить за развитием сюжета можно, если фильм «Колесо чудес» смотреть онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актриса
Джуно
Темпл
- РСАктёр
Роберт
С. Кирк
- Актриса
Кейт
Уинслет
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- ДГАктёр
Джек
Гор
- ТНАктёр
Томми
Нохилли
- ТСАктёр
Тони
Сирико
- СШАктёр
Стив
Ширрипа
- ДДАктёр
Джон
Думаньян
- Сценарист
Вуди
Аллен
- ЭАПродюсер
Эрика
Аронсон
- Продюсер
Летти
Аронсон
- МАПродюсер
Марк
Аттанасио
- РЧПродюсер
Рон
Чез
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актриса дубляжа
Анна
Котова
- Актриса дубляжа
Виктория
Исакова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Иван
Непомнящий
- СБХудожница
Сьюзи
Бензингер
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- ВСОператор
Витторио
Стораро