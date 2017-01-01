Колесо чудес (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Кейт Уинслет, Джуно Темпл и Джастин Тимберлейк в драме классика американского кино Вуди Аллена. 1950-е. На фоне волшебных пейзажей Кони-Айленда разворачивается история страсти, отчаяния и предательства…



Когда-то Джинни мечтала выступать на сцене, но большие надежды не оправ�дались, и теперь она работает официанткой в рыбном ресторане. Хоть они с мужем, оператором карусели Хампти, и живут в самом центре парка развлечений, веселья в их жизни мало. Тихое уныние постепенно затягивает Джинни в свою безрадостную пучину, и роман с будущим драматургом Микки, подрабатывающим смотрителем на пляже, становится для нее глотком свежего воздуха. В это же время к Хампти приезжает дочь от первого брака Каролина, которой угрожает смертельная опасность. Следить за развитием сюжета можно, если фильм «Колесо чудес» смотреть онлайн в хорошем качестве.



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