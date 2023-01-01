Биография

Джастин Тимберлейк — американский певец, музыкант, актер и продюсер. Родился в Мемфисе, Теннесси, 31 января 1981 года. Начал карьеру музыканта с исполнения кантри. В 1993 стал участником своей любимой детской программы The Mickey Mouse Club. После окончания передачи, стал участником группы 'N Sync. Коллектив достиг огромного успеха, на его счету несколько платиновых альбомов и миллионы фанатов. В 2002 Джастин перешел в сольную карьеру и выпустил альбом Justified, который сразу же прославился благодаря таким хитам, как «Cry Me a River». С того времени Джастин сотрудничал с многими звездами и был невероятно популярен. Кроме музыки, Тимберлейк играл роли в нескольких фильмах: «Социальная сеть», «Эдисон», «Va-банк», «Альфа Дог», «Колесо чудес», «Внутри Льюиса Дэвина», «Время». Джастин Тимберлейк — обладатель множества наград, включая несколько премий «Грэмми».