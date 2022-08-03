Эдисон
Wink
Фильмы
Эдисон
8.22005, Edison
Боевик, Драма95 мин16+

Эдисон (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Раскрыв логово коррумпированных полицейских, дерзкий молодой журналист Джош Поллак создает неожиданный союз с известным репортером и следователем, чтобы вывести преступников на чистую воду. Предмет расследования Поллака - элитное подразделение полицейского спецназа города Эдисона, в распоряжении которого всевозможное оружие - от М-11 до Glock-45.

Страна
Германия, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эдисон»