Эдисон (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Раскрыв логово коррумпированных полицейских, дерзкий молодой журналист Джош Поллак создает неожиданный союз с известным репортером и следователем, чтобы вывести преступников на чистую воду. Предмет расследования Поллака - элитное подразделение полицейского спецназа города Эдисона, в распоряжении которого всевозможное оружие - от М-11 до Glock-45.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Дэвид
Дж. Бурк
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- Актёр
Кэри
Элвес
- РСАктриса
Роселин
Санчес
- ДУАктёр
Дэмиен
Уайанс
- ДДСценарист
Дэвид
Дж. Бурк
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДХХудожник
Деррик
Хинман
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- ФКОператор
Фрэнсис
Кенни