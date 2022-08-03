Эдисон (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Раскрыв логово коррумпированных полицейских, дерзкий молодой журналист Джош Поллак создает неожиданный союз с известным репортером и следователем, чтобы вывести преступников на чистую воду. Предмет расследования Поллака - элитное подразделение полицейского спецназа города Эдисона, в распоряжении которого всевозможное оружие - от М-11 до Glock-45.

