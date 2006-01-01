Альфа Дог
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Альфа Дог

Альфа Дог (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.72006, Alpha Dog
Триллеры, Боевики117 мин18+
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Сюжет

Для подростков элитных районов Лос-Анджелеса, у которых слишком много времени и слишком много денег, унылые дни тянутся один за другим. Когда не несешь ни за что ответственности, случиться может все что угодно... Фильм основан на реальных событиях.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Альфа Дог»

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