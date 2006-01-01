Альфа Дог (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Для подростков элитных районов Лос-Анджелеса, у которых слишком много времени и слишком много денег, унылые дни тянутся один за другим. Когда не несешь ни за что ответственности, случиться может все что угодно... Фильм основан на реальных событиях.



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