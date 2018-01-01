Биография

Чак Пачеко – американский продюсер, актер, агент. Родился в 1988 г. О личной жизни, образовании продюсера Чака Пачеко ничего не известно, к чему сам он имеет прямое отношение. Нелюбовь к представителям прессы вылилась не только в отсутствии персональных страниц продюсера во всех известных социальных сетях. В 2019 г. он даже был арестован за то, что разбил камеру папарацци, попытавшегося снять вечеринку, где он отдыхал с друзьями из числа селебрити. Сниматься в кино и продюсировать фильмы Чак Пачеко начал в 2001 г. Он снялся в одной из серий «Спасателей Малибу», а также выступил продюсером короткометражки «Барабанное соло» Боба Джойса. Самой известной ролью Чака Пачеко стала Чаки Мота в триллере Ника Кассаветиса «Альфа Дог» (2005 г.) с Джастином Тимберлейком в главной роли (фильм номинировался на премию «MTV» как прорыв года). Из продюсерских работ, которых к 2020 году насчитывается более 10, наиболее прославившим его имя стала семейная драма «Мой ангел-хранитель» (2009 г.), собравшая в прокате более 95 млн долларов при бюджете в 30 млн $. Его недавний проект – драма «Книга любви» (2016 г.). В настоящее время продюсер задействован сразу в нескольких проектах, в том числе в биографическом фильме «Рузвельт», главную роль в котором сыграет Леонардо ди Каприо.