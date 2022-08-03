Милдред Пирс. Серия 1
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Милдред Пирс
1-й сезон
1-я серия

Милдред Пирс (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.02011, Mildred Pierce
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь преподносит Милдред Пирс печальные сюрпризы и заставляет искать выход из сложных обстоятельств. Оставшись одна с двумя детьми, героиня вынуждена строить свою жизнь с нуля в трудные годы Великой Депрессии.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милдред Пирс»