Видимость гнева
Wink
Фильмы
Видимость гнева
8.62004, The Upside of Anger
Драмы, Комедии112 мин16+

Видимость гнева (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После неожиданного исчезновения мужа провинциальная домохозяйка Терри Вольфмайер вынуждена одна заботиться о четырeх дочках. Еe единственным утешением становится алкоголь. Однажды Терри знакомится с соседом по имени Дэнни. Он возвращает ей волю к жизни и частично заменяет еe дочерям отца. Девочки решают обернуть ситуацию в свою пользу.

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Информация

Страна
Великобритания, Германия, США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Видимость гнева»

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