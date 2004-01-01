Видимость гнева (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
После неожиданного исчезновения мужа провинциальная домохозяйка Терри Вольфмайер вынуждена одна заботиться о четырeх дочках. Еe единственным утешением становится алкоголь. Однажды Терри знакомится �с соседом по имени Дэнни. Он возвращает ей волю к жизни и частично заменяет еe дочерям отца. Девочки решают обернуть ситуацию в свою пользу.
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Информация
СтранаВеликобритания, Германия, США
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Майк
Байндер
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- Актёр
Кевин
Костнер
- ЭКАктриса
Эрика
Кристенсен
- КРАктриса
Кери
Рассел
- Актриса
Алисия
Уитт
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- Актёр
Майк
Байндер
- ТХАктёр
Том
Харпер
- ДКАктёр
Дэйн
Кристенсен
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- Сценарист
Майк
Байндер
- АГПродюсер
Алекс
Гартнер
- ДБПродюсер
Джек
Байндер
- ККПродюсер
Крис
Кёрлинг
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- РГОператор
Ричард
Грейтрекс
- АДКомпозитор
Александр
Деспла