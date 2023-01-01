Биография

Майк Байндер – актер американского кино и телесериалов, родился 2 июня 1958г. (г. Детройт). Сделал удачную карьеру не только как актер, но и как талантливый сценарист и писатель. Лауреат многочисленных премий в области киноискусства. Байндер является потомком русских евреев, иммигрировавших в США во время революции. Свою актерскую карьеру начал с работы комика и сценариста. В этой области добился определенных успехов. В частности, по одному из его самых ранних сценариев была поставлена театральная пьеса «Купе – де Виль». Вторую сценарную работу Майк решил воплотить в жизнь сам. Это стало его первым опытом работы в качестве режиссера. Свои первые роли Майк Байндер сыграл спустя почти 10 лет. При этом, он успел поучаствовать в съемках еще и в качестве соавтора сценария, а также помощника режиссера. Довольно часто для своих фильмов, Майк Байндер сам писал сценарии и осуществлял общее руководство процесса съемок. Среди наиболее выдающихся его работ можно выделить «Четыре игры», «Верхняя сторона гнева», «Господство надо мной», «Как сделать из жены чудовище», «Прожигатели жизни», «Особое мнение», «Бумажный тигр», «Опустевший город», «Частная жизнь Пиппы Ли» и др.