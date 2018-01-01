Биография

Джеймс Гандольфини — американский актер, получивший широкую известность за роль Тони Сопрано в культовом сериале «Клан Сопрано». Трижды становился лауреатом премии «Эмми», а также получил премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус». Родился в Вествуде, Нью-Джерси, США, 18 сентября 1961 года. Джеймс имеет итальянские корни. Его отец был каменщиком и обслуживал здания школ, а мать работала поваром в кафетерии. Интерес к актерству у Джеймса возник не сразу — в юности он увлекался баскетболом. После школы Гандольфини поступил в Университет Рутгерса, где получил образование в области коммуникаций. В 1983 году перебрался в Нью-Йорк. В поисках своего пути перепробовал множество профессий — от работы барменом до ночного управляющего клубами. Но со временем его всё больше тянуло к театральному искусству. Театральный дебют Джеймса Гандольфини произошел в 1992 году, когда он вышел на сцену Бродвейского театра в постановке «Трамвай “Желание”». Хотя роль была незначительной, он оказался на одной сцене с признанными голливудскими звездами — Алеком Болдуином и Джессикой Лэнг, что стало важным этапом в его становлении как актера. В том же году началась кинокарьера Джеймса Гандольфини. Он появился в небольшом эпизоде криминальной драмы «Чужая среди нас» с Мелани Гриффит в главной роли. Несмотря на скромные ожидания, фильм неожиданно привлек внимание зрителей и критиков, был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и стал началом стремительного развития кинокарьеры Гандольфини. Впоследствии актер снялся в ряде заметных проектов: «8 миллиметров», «Мексиканец», «Там, где живут чудовища». Настоящий успех пришел к нему в 1999 году с ролью Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано». Благодаря ему Джеймс стал одной из самых узнаваемых фигур Голливуда.