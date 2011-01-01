Правдивое кино
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Правдивое кино

Правдивое кино (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.22011, Cinema Verite
Драмы84 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Сюжет

Закулисная история о первой американской семье, ставшей героями ТВ-реалити шоу. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правдивое кино»

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