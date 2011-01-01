Правдивое кино (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.22011, Cinema Verite
Драмы84 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Сюжет
Закулисная история о первой американской семье, ставшей героями ТВ-реалити шоу. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- ТДАктёр
Томас
Деккер
- ККАктриса
Кейтлин
Кастер
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- НЭАктёр
Ник
Эверсман
- Актёр
Джонни
Симмонс
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- Актриса
Шэнна
Коллинз
- ДЗСценарист
Дэвид
Зельцер
- ЗДПродюсер
Зэнн
Дивайн
- Продюсер
Гэвин
Полон
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- РПМонтажёр
Роберт
Пульчини
- АБОператор
Аффонсу
Беату
- РККомпозитор
Рольф
Кент