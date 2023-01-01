Сопрано (сериал, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Мафиози обращается к психотерапевту, чтобы разобраться с проблемами в семье. Культовый криминальный сериал, удостоенный «Эмми» и «Золотого глобуса».



В центре сюжета жизнь гангстерского семейства, проживающего в Нью-Джерси. Его глава, Тони Сопрано, мастерски управляет одной из самых могущественных бандитских группировок в городе и успешно взаимодействует с коллегами по бизнесу и полицейскими. Кроме того, он вынужден решать многочисленные проблемы в собственном доме. Отношения с пожилой матерью не складываются, дети не слушаются, а брак находится на грани распада. Чтобы сохранить рассудок, Тони отправля�ется на прием к психиатру. Однако для получения квалифицированной помощи ему придется открыть врачу все свои тайны.



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