Сопрано (сериал, 2001) сезон 3 смотреть онлайн

Новый сезон — новая жизнь. Свежая глава в истории полюбившегося криминального семейства. Смотрите сериал «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.



В третьем сезоне ФБР продолжает охоту на Тони, но босса мафии не так-то легко поймать за руку. Его дочь Мэдоу тем временем вовсю осваивает колледж и меняет парней как перчатки. Кроме того, девушка считает себя достаточно взрослой для того, чтобы наконец войти в семейный бизнес. Энтони совсем отбился от рук, как и его кузен Кристофер: племянник Тони ввязывается в дела с русскими бандитами и наживает себе и семье лишние проблемы. Сам глава семейства вконец запутывается в отношениях с женой, так что даже его психоаналитик вынуждена капитулировать.



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