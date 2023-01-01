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Сопрано
3-й сезон

Сопрано (сериал, 2001) сезон 3 смотреть онлайн

9.42001, The Sopranos 13 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Новый сезон — новая жизнь. Свежая глава в истории полюбившегося криминального семейства. Смотрите сериал «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.

В третьем сезоне ФБР продолжает охоту на Тони, но босса мафии не так-то легко поймать за руку. Его дочь Мэдоу тем временем вовсю осваивает колледж и меняет парней как перчатки. Кроме того, девушка считает себя достаточно взрослой для того, чтобы наконец войти в семейный бизнес. Энтони совсем отбился от рук, как и его кузен Кристофер: племянник Тони ввязывается в дела с русскими бандитами и наживает себе и семье лишние проблемы. Сам глава семейства вконец запутывается в отношениях с женой, так что даже его психоаналитик вынуждена капитулировать.

Чем закончатся разборки внутри и за пределами клана? Смотрите 3 сезон сериала «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сопрано»