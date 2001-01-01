Сопрано (сериал, 2001) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

Семья Сопрано продолжает вести типично американский образ жизни: Энтони-младший гоняет на скейте, тайно курит и не хочет учиться. Кармела берeт индивидуальные уроки тенниса. Мэдоу приступает к обучению в Колумбийском университете, ну а Тони зарабатывает на жизнь как умеет. Проблема ровно одна: семью пасeт ФБР.





Сериал Сопрано 3 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.