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Сопрано
1-й сезон

Сопрано (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн

9.41999, The Sopranos 13 серий
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

Иногда мафии тоже нужна помощь. Легендарный проект HBO о преступной сети Нью-Джерси «Сопрано» — сериал смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Тони Сопрано много лет успешно управляет огромным мафиозным кланом на севере Америки. Только вот внутри семьи у него не все гладко: брак Тони висит на волоске, дети не слушаются, а отношения с матерью портятся еще больше с каждым днем. Привыкший контролировать ситуацию глава клана начинает страдать от панических атак, и в конце концов принимает волевое решение: втайне от всех пойти лечиться к психотерапевту. Правда, есть один нюанс: для эффективной работы мафиози придется раскрыть специалисту специфику своей профессии...

Чем обернется это решение для всего семейства? Смотрите сериал «Клан Сопрано» — 1 сезон криминальной драмы доступен целиком на платформе Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сопрано»