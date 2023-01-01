Сопрано (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн

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Иногда мафии тоже нужна помощь. Легендарный проект HBO о преступной сети Нью-Джерси «Сопрано» — сериал смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Тони Сопрано много лет успешно управляет огромным мафиозным кланом на севере Америки. Только вот внутри семьи у него не все гладк�о: брак Тони висит на волоске, дети не слушаются, а отношения с матерью портятся еще больше с каждым днем. Привыкший контролировать ситуацию глава клана начинает страдать от панических атак, и в конце концов принимает волевое решение: втайне от всех пойти лечиться к психотерапевту. Правда, есть один нюанс: для эффективной работы мафиози придется раскрыть специалисту специфику своей профессии...



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