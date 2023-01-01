Сопрано (сериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+58 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 12
- 18+58 мин
Сопрано
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Иногда мафии тоже нужна помощь. Легендарный проект HBO о преступной сети Нью-Джерси «Сопрано» — сериал смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Тони Сопрано много лет успешно управляет огромным мафиозным кланом на севере Америки. Только вот внутри семьи у него не все гладк�о: брак Тони висит на волоске, дети не слушаются, а отношения с матерью портятся еще больше с каждым днем. Привыкший контролировать ситуацию глава клана начинает страдать от панических атак, и в конце концов принимает волевое решение: втайне от всех пойти лечиться к психотерапевту. Правда, есть один нюанс: для эффективной работы мафиози придется раскрыть специалисту специфику своей профессии...
Чем обернется это решение для всего семейства? Смотрите сериал «Клан Сопрано» — 1 сезон криминальной драмы доступен целиком на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- Режиссёр
Аллен
Култер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- Актриса
Лоррейн
Бракко
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- СВАктёр
Стив
Ван Зандт
- РААктёр
Роберт
Айлер
- ТСАктёр
Тони
Сирико
- ДСАктриса
Джэми-Линн
Сиглер
- ДКАктёр
Доминик
Кьянезе
- ВПАктёр
Винсент
Пасторе
- МУСценарист
Мэттью
Уайнер
- ДФСценарист
Дайан
Фролов
- ЭШСценарист
Эндрю
Шнайдер
- МБПродюсер
Мартин
Брюстл
- ДЧПродюсер
Дэвид
Чейз
- БГПродюсер
Брэд
Грэй
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- БШХудож�ник
Боб
Шоу
- КММонтажёр
Конрад
М. Гонзалез
- ФАОператор
Фил
Абрахам
- АСОператор
Алик
Сахаров