Сопрано (сериал, 1999) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

У американского мафиозного босса Тони Сопрано (сокращeнно - Ти) две семьи. Одна - обыкновенная. Жена, двое детей, престарелая мать. Другая семья - серьeзные итальянские бандиты, которыми грамотно рулит Тони. Но жизнь на два фронта далеко не проста, и у мистера Сопрано начинаются проблемы со здоровьем.

