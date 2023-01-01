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Сопрано
6-й сезон

Сопрано (сериал, 2006) сезон 6 смотреть онлайн

9.42006, The Sopranos 21 серия
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Завершающий 6 сезон расставит все по местам: чем кончится история семейства Сопрано? Сериал смотреть онлайн можно целиком с подпиской Amediateka на платформе Wink.

В последнем сезоне все получают по заслугам: дяде Джуну придется ответить за грехи прошлого, Тони признает, что проблемы ЭйДжея не детские выдумки, а признаки серьезной депрессии, а Кристоферу нужна помощь профессионалов. ФБР тем временем подбирается все ближе, раскрыв несколько много лет хранившихся в тайне секретов. Мафия Нью-Йорка продолжает делить бразды правления, а заодно облизываться и в сторону Джерси. Но клан Сопрано привык бороться за себя и свою семью.

Какая судьба ждет Тони весь клан Сопрано? Смотрите в последней части культового проекта: «Сопрано», 6 сезон доступен в отличном качестве на видеопортале Wink.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сопрано»