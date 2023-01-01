Сопрано (сериал, 2006) сезон 6 смотреть онлайн

Завершающий 6 сезон расставит все по местам: чем кончится история семейства Сопрано? Сериал смотреть онлайн можно целиком с подпиской Amediateka на платформе Wink.



В последнем сезоне все получают по заслугам: дяде Джуну придется ответить за грехи прошлого, Тони признает, что проблемы ЭйДжея не детские выдумки, а признаки серьезной депрессии, а Кристоферу нужна помощь профессионалов. ФБР тем временем подбирается все ближе, раскрыв несколько много лет хранившихся в тайне секретов. Мафия Нью-Йорка продолжает делить бразды правления, а заодно облизываться и в сторону Джерси. Но клан Сопрано привык бороться за себя и свою семью.



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