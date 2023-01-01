Сопрано (сериал, 2006) сезон 6 смотреть онлайн
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Сопрано
Сезон 6 Серия 1
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Сопрано
Сезон 6 Серия 2
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Сопрано
Сезон 6 Серия 3
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Сезон 6 Серия 4
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Сезон 6 Серия 5
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Сопрано
Сезон 6 Серия 6
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Сопрано
Сезон 6 Серия 7
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Сезон 6 Серия 8
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Сезон 6 Серия 9
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Сопрано
Сезон 6 Серия 10
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Сопрано
Сезон 6 Серия 11
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Сопрано
Сезон 6 Серия 12
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Сопрано
Сезон 6 Серия 13
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Сопрано
Сезон 6 Серия 14
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Сопрано
Сезон 6 Серия 15
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Сопрано
Сезон 6 Серия 16
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Сопрано
Сезон 6 Серия 17
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Сопрано
Сезон 6 Серия 18
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Сопрано
Сезон 6 Серия 19
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Сопрано
Сезон 6 Серия 20
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Сопрано
Сезон 6 Серия 21
О сериале
Завершающий 6 сезон расставит все по местам: чем кончится история семейства Сопрано? Сериал смотреть онлайн можно целиком с подпиской Amediateka на платформе Wink.
В последнем сезоне все получают по заслугам: дяде Джуну придется ответить за грехи прошлого, Тони признает, что проблемы ЭйДжея не детские выдумки, а признаки серьезной депрессии, а Кристоферу нужна помощь профессионалов. ФБР тем временем подбирается все ближе, раскрыв несколько много лет хранившихся в тайне секретов. Мафия Нью-Йорка продолжает делить бразды правления, а заодно облизываться и в сторону Джерси. Но клан Сопрано привык бороться за себя и свою семью.
Какая судьба ждет Тони весь клан Сопрано? Смотрите в последней части культового проекта: «Сопрано», 6 сезон доступен в отличном качестве на видеопортале Wink.
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Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- Режиссёр
Аллен
Култер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- Актриса
Лоррейн
Бракко
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- СВАктёр
Стив
Ван Зандт
- РААктёр
Роберт
Айлер
- ТСАктёр
Тони
Сирико
- ДСАктриса
Джэми-Линн
Сиглер
- ДКАктёр
Доминик
Кьянезе
- ВПАктёр
Винсент
Пасторе
- МУСценарист
Мэттью
Уайнер
- ДФСценарист
Дайан
Фролов
- ЭШСценарист
Эндрю
Шнайдер
- МБПродюсер
Мартин
Брюстл
- ДЧПродюсер
Дэвид
Чейз
- БГПродюсер
Брэд
Грэй
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Зол�отницкий
- БШХудожник
Боб
Шоу
- КММонтажёр
Конрад
М. Гонзалез
- ФАОператор
Фил
Абрахам
- АСОператор
Алик
Сахаров