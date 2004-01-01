Сопрано. Сезон 6. Серия 6
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Сопрано
6-й сезон
6-я серия

Сопрано (сериал, 2004) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

9.42004, The Sopranos
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Заключительный – шестой – сезон популярного американского драматического сериала, завершающий историю семьи мафиози в Америке. Шестой сезон сериала «Клан Сопрано» был разделен на две части. Главный герой – Тони – продолжает терять близких ему людей.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сопрано»

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