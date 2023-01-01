Сопрано (сериал, 2004) сезон 5 смотреть онлайн
- 18+52 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 1
- 18+55 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 2
- 18+52 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 3
- 18+50 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 4
- 18+48 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 5
- 18+52 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 6
- 18+53 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 7
- 18+52 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 8
- 18+56 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 9
- 18+51 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 10
- 18+48 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 11
- 18+53 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 12
- 18+53 мин
Сопрано
Сезон 5 Серия 13
О сериале
Будущее семьи под угрозой: серьезные разборки ждут мафиозный клан в новом сезоне драмы «Сопрано». Смотрите 5 сезон сериала «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.
В пятом сезоне Тони сталкивается с новыми трудностями: хотя они с женой давно живут параллельными жизнями, с проблемами детей супругам приходится справляться вместе. Пока ЭйДжей проявляет характер, Мэдоу начинает встречаться с опасным парнем. Кристофер снова пускается во все тяжкие, а Поли пробует себя в новом бизнесе. Кузен Тони тем временем создает всему клану проблемы, нарвавшись на конфликт с Нью-Йоркским мафиозным семейством, где как раз меняется власть. Ну а глава мафии Нью-Джерси по-прежнему вынужден скрываться от ФБР.
Чем кончится противостояние кланов на этот раз? Смотрите сериал «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- Режиссёр
Аллен
Култер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- Актриса
Лоррейн
Бракко
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- СВАктёр
Стив
Ван Зандт
- РААктёр
Роберт
Айлер
- ТСАктёр
Тони
Сирико
- ДСАктриса
Джэми-Линн
Сиглер
- ДКАктёр
Доминик
Кьянезе
- ВПАктёр
Винсент
Пасторе
- МУСценарист
Мэттью
Уайнер
- ДФСценарист
Дайан
Фролов
- ЭШСценарист
Эндрю
Шнайдер
- МБПродюсер
Мартин
Брюстл
- ДЧПродюсер
Дэвид
Чейз
- БГПродюсер
Брэд
Грэй
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- БШХудожник
Боб
Шоу
- КММонтажёр
Конрад
М. Гонзалез
- ФАОператор
Фил
Абрахам
- АСОператор
Алик
Сахаров