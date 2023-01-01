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Сопрано
5-й сезон

Сопрано (сериал, 2004) сезон 5 смотреть онлайн

9.42004, The Sopranos 13 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Будущее семьи под угрозой: серьезные разборки ждут мафиозный клан в новом сезоне драмы «Сопрано». Смотрите 5 сезон сериала «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.

В пятом сезоне Тони сталкивается с новыми трудностями: хотя они с женой давно живут параллельными жизнями, с проблемами детей супругам приходится справляться вместе. Пока ЭйДжей проявляет характер, Мэдоу начинает встречаться с опасным парнем. Кристофер снова пускается во все тяжкие, а Поли пробует себя в новом бизнесе. Кузен Тони тем временем создает всему клану проблемы, нарвавшись на конфликт с Нью-Йоркским мафиозным семейством, где как раз меняется власть. Ну а глава мафии Нью-Джерси по-прежнему вынужден скрываться от ФБР.

Чем кончится противостояние кланов на этот раз? Смотрите сериал «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сопрано»