Сопрано. Сезон 5. Серия 9
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Сопрано
5-й сезон
9-я серия

Сопрано (сериал, 2004) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

9.42004, The Sopranos
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Тони Сопрано и Кармель решают развестись. Общение Тони и доктора Дженнифер Мэлфи постепенно перерастает во взаимную симпатию.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сопрано»