Сопрано (сериал, 2002) сезон 4 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 1
- 18+52 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 2
- 18+52 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 3
- 18+55 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 4
- 18+52 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 5
- 18+51 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 6
- 18+50 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 7
- 18+54 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 8
- 18+54 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 9
- 18+49 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 10
- 18+46 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 11
- 18+54 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 12
- 18+72 мин
Сопрано
Сезон 4 Серия 13
О сериале
Четвертый сезон готовит новые сюрпризы: следите за перипетиями жизни мафии в криминальной драме «Сопрано». Смотрите сериал «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.
В новом сезоне Поли попадает в тюрьму, и у Кристофера появляется шанс хотя бы ненадолго встать у руля, правда, его разум временами затуманивают эмоции и таблетки. Мэдоу начинает бунтовать и требовать больше самостоятельности, так что заботливый отец и ее отводит к психотерапевту. Жена Тони Кармела сбегает от семейных проблем, но особой радости ей это не приносит, а дядя Джун все еще сидит под домашним арестом. Босс тем временем пробует себя в новом бизнесе: оказывается, скачки — очень даже прибыльное дело. Правда, надо постоянно держать ухо востро: недоброжелатели есть везде...
Увенчается ли новое партнерство успехом? Смотрите 4 сезон сериала «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- Режиссёр
Аллен
Култер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- Актриса
Лоррейн
Бракко
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- СВАктёр
Стив
Ван Зандт
- РААктёр
Роберт
Айлер
- ТСАктёр
Тони
Сирико
- ДСАктриса
Джэми-Линн
Сиглер
- ДКАктёр
Доминик
Кьянезе
- ВПАктёр
Винсент
Пасторе
- МУСценарист
Мэттью
Уайнер
- ДФСценарист
Дайан
Фролов
- ЭШСценарист
Эндрю
Шнайдер
- МБПродюсер
Мартин
Брюстл
- ДЧПродюсер
Дэвид
Чейз
- БГПродюсер
Брэд
Грэй
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- БШХудожник
Боб
Шоу
- КММонтажёр
Конрад
М. Гонзалез
- ФАОператор
Фил
Абрахам
- АСОператор
Алик
Сахаров