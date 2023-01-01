Сопрано (сериал, 2002) сезон 4 смотреть онлайн

Четвертый сезон готовит новые сюрпризы: следите за перипетиями жизни мафии в криминальной драме «Сопрано». Смотрите сериал «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.



В новом сезоне Поли попадает в тюрьму, и у Кристофера появляется шанс хотя бы ненадолго встать у руля, правда, его разум временами затуманивают эмоции и таблетки. Мэдоу начинает бунтовать и требовать больше самостоятельности, так что заботливый отец и ее отводит к психотерапевту. Жена Тони Кармела сбегает от семейных проблем, но особой радости ей это не приносит, а дядя Джун все еще сидит под домашним арестом. Босс тем временем пробует себя в новом бизнесе: оказывается, скачки — очень даже прибыльное дело. Правда, надо постоянно держать ухо востро: недоброжелатели есть везде...



Увенчается ли новое партнерство успехом? Смотрите 4 сезон сериала «Сопрано» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Сопрано 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.