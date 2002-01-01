Сопрано (сериал, 2002) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

Тони и Кармела и беспокоятся о семейный финансах в период экономического спада. У Джуниора тоже финансовые проблемы - все его деньги уходя на оплату адвокатов. Тони дает наводку Кристоферу, давая ему возможность отомстить за смерть своего отца.





