Сопрано. Сезон 4. Серия 11
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Сопрано
4-й сезон
11-я серия

Сопрано (сериал, 2002) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

9.42002, The Sopranos
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Тони и Кармела и беспокоятся о семейный финансах в период экономического спада. У Джуниора тоже финансовые проблемы - все его деньги уходя на оплату адвокатов. Тони дает наводку Кристоферу, давая ему возможность отомстить за смерть своего отца.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сопрано»