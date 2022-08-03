Сопрано (сериал, 2002) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Сопрано. Сезон 4. Серия 7
Сопрано
4-й сезон
7-я серия

9.42002, The Sopranos
Драма, Криминал18+
Тони и Кармела и беспокоятся о семейный финансах в период экономического спада. У Джуниора тоже финансовые проблемы - все его деньги уходя на оплату адвокатов. Тони дает наводку Кристоферу, давая ему возможность отомстить за смерть своего отца.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.2 IMDb

