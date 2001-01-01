Сопрано. Сезон 3. Серия 6
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Сериалы
Сопрано
3-й сезон
6-я серия

Сопрано (сериал, 2001) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

9.42001, The Sopranos
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Семья Сопрано продолжает вести типично американский образ жизни: Энтони-младший гоняет на скейте, тайно курит и не хочет учиться. Кармела берeт индивидуальные уроки тенниса. Мэдоу приступает к обучению в Колумбийском университете, ну а Тони зарабатывает на жизнь как умеет. Проблема ровно одна: семью пасeт ФБР.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сопрано»