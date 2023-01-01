Пришельцы (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Франция 1122 год. Граф Годфруа де Монмирай став жертвой проклятия злой колдуньи, убивает отца своей невесты. Годфруа обращается за помощью к великому волшебнику Эвсебиусу, который предлагает графу отправиться по коридорам времени в прошлое и исправить свою ошибку. Де Монмирай соглашается на это предложение, но из-за ошибки волшебника он и его слуга попадают в 90-е годы нашего времени. В ХХ веке их ждет много приключений и встреча со своими потомками...



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