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Фэнтези, Комедии102 мин18+
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Пришельцы (фильм, 1993) смотреть онлайн
Сюжет
Франция 1122 год. Граф Годфруа де Монмирай став жертвой проклятия злой колдуньи, убивает отца своей невесты. Годфруа обращается за помощью к великому волшебнику Эвсебиусу, который предлагает графу отправиться по коридорам времени в прошлое и исправить свою ошибку. Де Монмирай соглашается на это предложение, но из-за ошибки волшебника он и его слуга попадают в 90-е годы нашего времени. В ХХ веке их ждет много приключений и встреча со своими потомками...
Пришельцы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЖПРежиссёр
Жан-Мари
Пуаре
- Актёр
Кристиан
Клавье
- Актёр
Жан
Рено
- ВЛАктриса
�Валери
Лемерсье
- МШАктриса
Мари-Анн
Шазель
- КБАктёр
Кристиан
Бюжо
- Актриса
Изабель
Нанти
- ЖСАктёр
Жерар
Сети
- ДПАктёр
Дидье
Пэн
- ЖМАктёр
Жан-Поль
Мюэль
- АСАктриса
Ариель
Семенофф
- Сценарист
Кристиан
Клавье
- ЖПСценарист
Жан-Мари
Пуаре
- АТПродюсер
Ален
Терзян
- ХБПродюсер
Херв
Боурхес
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- НСПродюсер
Николас
Сейду
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НБАктриса дубляжа
Надежда
Бутырцева
- Актриса дубляжа
Марина
Левтова
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ольга
Машная
- БСХудожник
Бертран
Сэйтц
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- ЮТХудожник
Юг
Тиссандье
- ККМонтажёр
Катрин
Кельбер
- ЭЛКомпозитор
Эрик
Леви